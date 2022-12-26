"عرين الأسود" تلعن استهداف سيارة للمستوطنين قرب نابلس

أعلن مجموعات عرين الأسود مساء يوم الأحد، عن استهداف سيارة للمستوطنين (الإسرائيليين) بالقرب من مستوطنة "يتسهار" قرب مدينة نابلس.

وقالت العرين: "نَفَّذَ جُند العرين بحمدِ الله تعالى اليوم الأحد 25/12/2022 الساعة 22:47 عملية مباغتة واستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مغتصبة يتسهار، وقد حَققنا إصابات دقيقة لن يفصح عنها الاحتلال المهزوم".

وأضافت: "انسحب جُند العرين بسلام، أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنين إلى بيوتهم آمنين سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون".

بدورها، ذكرت إنقاذ بلا حدود العبرية، بأن طلقات نارية أصابت مركبة مستوطن قرب مستوطنتي "يتسهار" و"حفات جلعاد" جنوب نابلس.