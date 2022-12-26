الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال ، فجر وصباح الاثنين، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي ومنطقة عرابة في جنين، وسط اشتباكات مسلحة اندلعت مع مجموعات المقاومة.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب يزن لحلوح من منزل عائلته في الحي الشرقي بعد العبث بمحتوياته، فيما اعتقوا المحرر عبد الخالدي "الميثلوني" من منزله في عرابة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر شادي صبوح من منزله في منطقة الجبل الشمالي بنابلس وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح.

وفي رام الله، اعتُقل الشاب محمود علي زيبار من بلدة كوبر شمال غرب رام الله ، ومحمد محمود، وهيثم أبو شريفة من مخيم الجلزون.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبدالله علارية، وصلاح علارية من منزلهما في ضاحية اكتابا.

وبالقدس، اعتقل جنود الاحتلال كلا من: عصام عماد عطون، وموسى زياد عطون، ومحمد علي عطون بعد اقتحامها منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في قرية صور باهر جنوب المدينة.