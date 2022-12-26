طالع حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022: اخبار الطقس: درجة الحرارة في مصر في ظل التقلبات الجوية تتصدر محركات البحث في مصر عن اخبار الطقس في مصر اليوم الاثنين 26-12-2022

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في مصر اليوم الاثنين منخفضة ما يسود طقس خريفي مائل للبرودة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين في مصر استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس خريفي مائل للبرودة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس في مصر اليوم في الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل مائل البرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء

متى تسقط الأمطار في مصر

ومن المتوقع أن يشهد الطقس في مصر اليوم أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 20٪ وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪ وفق هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة فيما تكون درجة الحرارة في مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة وفي قنا تكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة

ونقدم لكم في هذا المقال بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 18

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 17

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 23

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