بث مباشر شاهد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، تردد قناة SSC الأولى والثانية الناقلة لدوري روشن السعودي من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر اليوم الاثنين 26-12-2022

وتعتبر مباراة الهلال والنصر من أقوى المباريات في دوري روشن السعودي ما جعل عشاق الدائرة المستديرة يبحثوا عن بث مباشر شاهد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر مع نظيره الهلال في أقوى مباريات في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي

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وتبث مباراة النصر ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة

وتنقل شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC1) و (SSC5) مباراة النصر ضد الهلال

وفي هذا المقال نقدم بين أيديكم تردد قناة SSC الأولى والثانية الناقلة لدوري روشن السعودي

تردد قناة SSC الأولى الناقلة لدوري روشن السعودي

التردد: 12418.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة SSC الثانية الناقلة لدوري روشن السعودي

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 12418.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التردد: 11747 عامودي / 12417 أفقي

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

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