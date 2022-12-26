معروف للرسالة: 4 آلاف موظف يتعاملون مع آثار المنخفض والبنية التحتية لم تتعافى

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنّ البنية التحتية بالقطاع لم تتعافى من آثار العدوان (الإسرائيلي) المتكرر على قطاع غزة، وآخره كان عام 2021 وما خلفّه من دمار هائل في البنية التحتية.

وأكد معروف لـ"الرسالة نت" أنّ الحلول المتبعة لحل الأزمة الناتجة عن هذه الحروب، "ترقيعية"، ولم ترتقِ لمستوى إعادة بنائها أو تطويرها.

وذكر أن غزة تحتاج لـ90 مليون دولار على الأقل كتقدير للخسائر التي لحقت بالبنية التحتية، "علاوة على الزيادة الطبيعية للسكان بمقدار 50% منذ العام 2006، وهذا يشكل احتياجًا كبيرًا لتطوير وتعزيز البنية التحتية.

وأشار إلى أنّه لا يوجد دعم كافي لترميم البنية التحتية أو إعادة إصلاحها.

وفي السياق، أكد معروف أن قرابة 4 آلاف موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء، ويتعاملون مع آثار المنخفض الذي يضرب الأراضي الفلسطينية منذ أيام.

وذكر أن اللجنة الحكومية الخاصة بالطوارئ التي تضم مختلف الجهات الحكومية والمجالس المحلية تجهزت للمنخفض عبر تفعيل كل الأدوات وتحديد المناطق الأكثر تأثرا بالمنخفض، كما أنها ركزّت على برك تجميع المياه.

وأوضح أنّ الجهات الحكومية تعاملت مع فتح السدود وفتحت مجاري لسيرها؛ لضمان تخفيف الأثار الناتجة عنها.