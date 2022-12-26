أكد الوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي بغزة م. زهدي غريز، أن الهطول الغزير للأمطار ‏والكثافة الكبيرة في تساقطها، أوجد معيقات كبيرة يجري التغلب عليها.‏

وقال غريز لـ"الرسالة نت" إن نسبة الكميات التي هطلت خلال 36 ساعة تجاوزت 11 مليون م.م‏، مشيرا إلى أن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم بلغ 132.6 ملم، في حين ‏متوسط الهطول هذا اليوم بلغ 31.3.‏

ولفت إلى أن مدينة دير البلح وسط غزة سجلت أعلى كمية هطول، بكمية بلغت 72 ملم، في حين ‏ كانت أقل نسبة هطول في قرية "الشوكة" بمدينة رفح بـ 15 ملم.‏

ومنذ الليلة الماضية يضرب منخفض جوي قطاع غزة والمناطق المُحيطة، مصحوبا بأمطار غزيرة ‏وكتلة هوائية باردة، حيث تشهد الأجواء انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتُصبح أقل من ‏معدلها السنوي العام. ‏

وأكد الغريز أن الطواقم أجلت قرابة 60 عائلة غرب مدينة دير البلح، محذرا من أن عدم القدرة ‏التخزينية لأمطار النقب، سيدفع الاحتلال بمزيد من فتح السدود التي تهدد الأراضي الزراعية ‏شرق القطاع.‏

كما ان استمرار الأمطار بهذه النسب الكبيرة، يمكن أن يحدث إشكاليات في المناطق المنخفضة ‏تحديدا في المناطق الوسطى.‏

وذكر أنه يجري العمل على تنظيف المناهل في شارع صلاح الدين باستمرار والعبارات المؤدية ‏للبرك، لتلافي أي عملية غرق محتملة.‏