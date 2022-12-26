أكد الوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي بغزة م. زهدي غريز، أن الهطول الغزير للأمطار والكثافة الكبيرة في تساقطها، أوجد معيقات كبيرة يجري التغلب عليها.
وقال غريز لـ"الرسالة نت" إن نسبة الكميات التي هطلت خلال 36 ساعة تجاوزت 11 مليون م.م، مشيرا إلى أن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم بلغ 132.6 ملم، في حين متوسط الهطول هذا اليوم بلغ 31.3.
ولفت إلى أن مدينة دير البلح وسط غزة سجلت أعلى كمية هطول، بكمية بلغت 72 ملم، في حين كانت أقل نسبة هطول في قرية "الشوكة" بمدينة رفح بـ 15 ملم.
ومنذ الليلة الماضية يضرب منخفض جوي قطاع غزة والمناطق المُحيطة، مصحوبا بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، حيث تشهد الأجواء انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتُصبح أقل من معدلها السنوي العام.
وأكد الغريز أن الطواقم أجلت قرابة 60 عائلة غرب مدينة دير البلح، محذرا من أن عدم القدرة التخزينية لأمطار النقب، سيدفع الاحتلال بمزيد من فتح السدود التي تهدد الأراضي الزراعية شرق القطاع.
كما ان استمرار الأمطار بهذه النسب الكبيرة، يمكن أن يحدث إشكاليات في المناطق المنخفضة تحديدا في المناطق الوسطى.
وذكر أنه يجري العمل على تنظيف المناهل في شارع صلاح الدين باستمرار والعبارات المؤدية للبرك، لتلافي أي عملية غرق محتملة.