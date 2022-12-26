الزراعة للرسالة: الأضرار الزراعية طفيفة وسنشكل لجنة لفحص مخلفات المنخفض الجوي

قال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة، إن الاحتلال يستغل مأساة القطاع، بفتح السدود في المناطق الوسطى والجنوبية؛ الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وأكد أبو عودة لـ"الرسالة نت" أنّ هذه المعاناة التي تتكرر كل عام، هي محاولة (إسرائيلية) مستمرة للتنغيص على شعبنا ومزارعيه في المناطق الشرقية للقطاع.
وأوضح أن الوزارة ستشكل لجنة تقف على مخلفات المنخفض الجوي، بعيد انتهائه.
وأشار أبو عودة إلى أن الاضرار لهذه اللحظة طفيفة ويجري المتابعة المستمرة من الكوادر الفنية للوزارة لطبيعة الأوضاع.
وبينّ أن كمية الأمطار بلغت 11.9 مليون لتر مكعب، بينما بلغت نسبة الهطول منذ بداية الموسم 47.8 مليون متر مكعب من المعدل العام لكافة المحافظات.
وأشار إلى أن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم بلغ 132.6 ملم، في حين بلغ متوسط الهطول هذا اليوم 31.3.
ولفت إلى أن مدينة دير البلح وسط غزة سجلت أعلى كمية هطول، بكمية بلغت 72 ملم، في حين أن كانت أقل نسبة هطول في قرية "الشوكة" بمدينة رفح بـ 15 ملم.