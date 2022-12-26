الزراعة للرسالة: الأضرار الزراعية طفيفة وسنشكل لجنة لفحص مخلفات المنخفض الجوي

قال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة، إن الاحتلال يستغل مأساة القطاع، بفتح ‏السدود في المناطق الوسطى والجنوبية؛ الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني في القطاع.‏

وأكد أبو عودة لـ"الرسالة نت" أنّ هذه المعاناة التي تتكرر كل عام، هي محاولة (إسرائيلية) مستمرة ‏للتنغيص على شعبنا ومزارعيه في المناطق الشرقية للقطاع.‏

وأوضح أن الوزارة ستشكل لجنة تقف على مخلفات المنخفض الجوي، بعيد انتهائه.‏

وأشار أبو عودة إلى أن الاضرار لهذه اللحظة طفيفة ويجري المتابعة المستمرة من الكوادر الفنية ‏للوزارة لطبيعة الأوضاع.‏

وبينّ أن كمية الأمطار بلغت 11.9 مليون لتر مكعب، بينما بلغت نسبة الهطول منذ بداية الموسم ‌‏47.8 مليون متر مكعب من المعدل العام لكافة المحافظات.‏

وأشار إلى أن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم بلغ 132.6 ملم، في حين بلغ متوسط ‏الهطول هذا اليوم 31.3.‏

ولفت إلى أن مدينة دير البلح وسط غزة سجلت أعلى كمية هطول، بكمية بلغت 72 ملم، في حين ‏أن كانت أقل نسبة هطول في قرية "الشوكة" بمدينة رفح بـ 15 ملم.‏