الحرب الروسية الأوكرانية الأن .. بوتين يفاجأ العالم بطلب صادم هل ينهي الحرب على أوكرانيا؟

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة للتفاوض "مع جميع الأطراف المنخرطة بالعملية حول إيجاد حلول مقبولة" للحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن مقابلة أجراها بوتين مع التلفزيون الرسمي الأحد.

وقال بوتين: لا أعتقد أن الأمر خطير جدا، أعتقد أننا نسير بالاتجاه الصحيح، لحماية مصالحنا القومية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وببساطة ليس لدينا خيار آخر إلا حماية مواطنينا".

بوتين يفاجأ العالم

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "نحن جاهزون للتفاوض مع جميع الأطراف المنخرطة في العملية حول إيجاد حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض، بل هم".

بالمقابل، نشر مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، تغريدة ردا على الرئيس الروسي قال فيها: "يجب على بوتين أن يرجع للحقيقة".

الحرب الأوكرانية الروسية

وتطرق بودولياك في تغريدته إلى أن روسيا "هاجمت أوكرانيا بقرار أحادي الجانب، وقتلت المدنيين"، وأشار إلى أن موسكو "لا ترغب بالتفاوض لكنها تحاول التملص من المسؤولية، هذا الأمر واضح لذلك نحن ننتقل إلى المحكمة".

وأتت تصريحات بوتين في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها على الأراضي الأوكرانية، وأعلن قائد المنطقة العسكرية في إقليم دونيتسك أن الجيش الروسي ضرب منطقة كراماتورسك، بثلاثة صواريخ، أصابت منطقة صناعية دون أن تسفر عن إصابات.