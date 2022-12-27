موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء ، سيلتقي مانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست يوم الثلاثاء 27 ديسمبر في أولد ترافورد ، كجزء من الجولة الخامسة عشرة لموسم الدوري الممتاز 2022-2023.

مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد فوزه بثماني مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربع مباريات، بينما يحتل نادي نوتنغهام فورست 13 نقطة بعد فوزه بثلاث مباريات وتعادل في أربع مباريات وخسر ثماني مباريات.

جاء مان سيتي إلى المباراة متطلعًا إلى انتزاع نقاط المباراة ليحافظ على آماله في التواجد في دائرة المربع الذهبي، وهو ما يبحث عنه المدرب الهولندي إريك تين، الشياطين الحمر الذين احتلوا المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره فريق فورست مساءغدا الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية استاد أولد ترافورد معقل الشياطين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام

حيث تقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية bein sports .

الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports premium hd .