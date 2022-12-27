الأسير عماد فحل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير عماد فحل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، وذلك للمطالبة بإنهاء عزله، ونقله إلى الأقسام بمعتقل "النقب".

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير فحل داخل عزل "أيالون" بظروف اعتقالية ومعيشية قاسية، فهذا السجن يُعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، والأسرى الذين يُحتجزون فيه يقاسون الأمرّين، فمعاملة السجانين سيئة، كما أنهم لا يسلمون من التفتيشات الاستفزازية المستمرة لزنازينهم.

يشار إلى الأسير فحل من قرية كوبر برام الله، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله خلال عام 2012 وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لـ 26 عاماً.