الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال كليب عقب اقتحام منزله في منطقة جبل النواورة ببيت لحم.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب إيهاب زواهرة عقب اقتحام منزله في مدينة بيت لحم.

وشن جيش الاحتلال فجر الأربعاء حملة مداهمات طالت مدن جنين ورام الله وأريحا وبيت لحم ونابلس.

وتشهد مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة.