وصف رئيس بلدية الخليل،‏ وأحد القيادات التاريخية في حركة فتح تيسير أبو سنينة، وضع حركة ‏فتح بالكارثي والخطير والانقسامي. ‏

وقال أبو سنينة لـ"الرسالة نت" إنّ انقسام فتح عميق لا يسر صديقا، مبينا أن الصراعات على ‏النفوذ والمواقع محتدم جدا داخل الأطر الحركية. ‏

وأوضح أن الانقسام يدور بين كادرين‎ أحدهما‏ تاريخي والآخر جاء بعد أوسلو "ولا يعرف من ‏النضال سوى الراتب والتسوية والامتيازات". ‏

وأكدّ أن هذا الوضع برمته يقود فتح نحو مزيد من الانهيار والانقسام والتشرذم. ‏

وذكر أبو سنينة أنّ الوضع الأسوأ الذي تعيشه فتح لا حلّ له الا بانتخابات فورية ولو خسرت ‏فتح فيها، لكنها السبيل للانطلاق الجديد تجاه الشعب.‏

وأضاف: "ثبت بالدليل القاطع أن منهج تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال لم يعد مجديا ولم ‏يجلب سوى الكارثة على الحركة". ‏