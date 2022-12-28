السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وتعتقل 3 طلبة من الخليل وسلفيت

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي، بحق المواطنين والأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

واقتحمت مخابرات السلطة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منزل المواطن نهاد عوض، لاعتقال نجله محمد الذي يبلغ من العمر 16 عاماً.

واختطفت أجهزة السلطة الطالب في جامعة الخليل قصي طه عصافرة بعد اقتحام منزله مساء الأمس، إلى جانب اعتقال الطالب بالجامعة نفسها بهاء الزهور بعد اقتحام منزله.

واعتقلت مخابرات السلطة في سلفيت الطالب في جامعة الزيتونة مصطفى ناصر، وذلك بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

واختطفت أجهزة السلطة أمس، الشابين نعيم وحمود دراغمة من طوباس، وذلك خلال زيارتهما لقبر صديقهما الشهيد أحمد أبو سياج.

ولا تزال مخابرات السلطة في بيت لحم تعتقل سبعة مواطنين من عائلة ديرية، وهم: (حسن عزيز ديرية، محمد سمير ديرية، محمد عصام ديرية، محمد حاتم ديرية، محمد يوسف ديرية، يونس يوسف ديرية) منذ 3 أيام.

وتواصل مخابرات السلطة في جنين تواصل اعتقال الأسير المحرر نادر مساد من بلدة برقين، لليوم الـ3 على التوالي، إضافة إلى اعتقال الطالب في جامعة النجاح عبد الله براهمة من جنين لليوم الخامس على التوالي.

ويستمر وقائي السلطة اعتقال الدكتور مروان محمد الأقرع من نابلس لليوم الـ4 على التوالي، والشاب لافي وليد بني فضل لليوم الـ5 على التوالي.

ويختطف وقائي السلطة في نابلس المطارد موسى عطا الله لليوم الـ8 على التوالي، والشاب راتب أحمد من قرية عصيرة القبلية لليوم الـ9 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في سلفيت اعتقال الشابين محمود عبد الكريم مرعي ومؤنس جمال مرعي، لليوم الـ9 على التوالي، فيما تواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الشاب إبراهيم الخطيب لليوم الـ11 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الأسير المحرر فادي بني عودة من طوباس منذ 11 يوماً، والأستاذ مازن شقلوصي من جنين لليوم الـ14 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال كلاً من (إبراهيم زعاقيق، ومحمد العلامي، ومجد مقبل، ومحمد ذيب صبارنة) من بيت أمر بالخليل منذ 12 يوماً، والمحرر باسل فليان من رام الله لليوم الـ16 على التوالي.

وعلى صعيد الاعتصام المتواصل في جامعة بيرزيت، حذرت الكتلة الإسلامية من اقتحام الجامعة واعتقال الطلبة المعتصمين لليوم السابع عشر على التوالي.