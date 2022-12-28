الرجوب: تسريبات الشيخ تعكس حالة صدامية مستعصية داخل المركزية 

قال الشيخ نايف الرجوب النائب في المجلس التشريعي، إنّ "تسريبات حسين الشيخ تعكس حالة الصدام داخل مركزية فتح، وليست حالة الخلاف فقط".

وأكدّ الرجوب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ هذه التسريبات تكشف عن حالة مرضية استعصائية داخل الحركة لا يمكن علاجها".

وقال: "ليس خافيا على أحد أن التنافس الشديد بين أعضاء المركزية حول خلافة عباس، وهذا لا يخفى على أي متابع سواء كان قريبا أو بعيدا عن أعضاء المركزية".

وذكر الرجوب أن شقيقه جبريل ليس مرضيا عنه من عباس،وأضاف: "لو كان ذلك ما قدّم عليه حسين الشيخ ليكون وريثا له".

ورأى أنّ "حسين الشيخ أكثر المستفيدين من عباس، وقال: "ما كان ليتجرأ عليه لولا أن هناك أزمة حقيقية داخل الحركة".

وبيّن أن جبريل الرجوب دائما ما يصرّح أنه لا يعتبر حسين الشيخ منافس له، وأضاف: "هو لا يرى أساسا أنه نظير أو قادر لينافسه على الوراثة".