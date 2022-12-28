طالع اخبار الطقس في مصر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: حالة الطقس في مصر تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022 حالة من الانخفاض

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في مصر اليوم منخفضة ويسود طقس خريفي مائل للبرودة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن الطقس في مصر يشهد استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة

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حالة طقس في القاهرة اليوم

من المتوقع أن تكون حالة طقس في القاهرة اليوم لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة فيما تكون درجة الحرارة في سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة

وفي هذا المقال نعرض لكم أيضا بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 14

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 16

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 21

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