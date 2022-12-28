أرجع المتحدث الرسمي لحركة فتح منذر الحايك أسباب رفح البندقية من شعار انطلاقة فتح عند عرضه على قناة عودة التابعة للحركة لمراعاة متطلبات السوشيال ميديا ولتلافي عملية الحظر.

ورفعت القناة البندقية وصغرّت خارطة فلسطين، خلافا للشعار الذي نشرته الحركة خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل قال الحايك إن خطاب مفوض عام التنظيم بالمحافظات الجنوبية أبو ماهر حلس في حفل إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، يجب أن يترجم وأن يجري تطبيقه، خاصة وأن هناك قرارات من الرئيس صدرّت بهذا الخصوص سابقا.

ودعا حلسّ في كلمته إلى انصاف غزة ومنحها حقوقها المسلوبة، وإنهاء المعاناة التي لحقّت بأبنائها نتاج القرارات التي اتخذت بحقها من قبيل قطع رواتب واحالة الآلاف للتقاعد المبكر.

وعلقّ الحايك في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نأمل أن يتم تطبيق خطاب أبو ماهر"، مضيفا: "ينبغي التأكيد على حقوق غزة".

وأشار إلى نية حركته تنظيم مهرجان في قطاع غزه سيعقد في أرض الكتيبة يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، لإيقاد شعلة الانطلاقة الـ58 للحركة.