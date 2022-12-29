33 شهيدا في نابلس خلال عام 2022 جراء تواصل جرائم الاحتلال

سجل عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي عدد شهداء محافظة نابلس، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتقى 33 شهيداً.

وارتقى تسعة من إجمالي الشهداء بعمليات اغتيال جبانة نفذتها قوات من جيش الاحتلال في نابلس منذ بداية العام الجاري، إلى جانب استشهاد سبعة مقاومين خلال اشتباكات مسلحة.

واستشهد ستة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في نابلس، إضافة إلى استشهاد خمسة أطفال برصاص جنود الاحتلال.

وتصاعدت المواجهات مع قوات الاحتلال خلال عام 2022، في ظل زيادة وتيرة انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظة نابلس جرائم واعتداءات متكررة من المستوطنين، وسط صمتٍ من المؤسسات الحقوقية والدولية، ودعوات للتصدي لهذه الاعتداءات البشعية التي طالت الأطفال والرضع الفلسطينيين.

ونفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 833 اعتداءً الشهر الماضي، فيما أصيبت قبل أيام طفلة رضيعة إثر رشق المستوطنون المارة قرب قرية أوصرين جنوب نابلس بالحجارة.