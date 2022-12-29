حماس: المقاومة لن تسمح لحكومة الاحتلال الجديدة بالتغول على شعبنا

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغول على شعبنا ومقدساتنا.



وأوضح قاسم، اليوم الخميس، أن السياسات المعلنة لحكومة الاحتلال الجديدة تؤكد فاشيتها تجاه شعبنا ومقدساتنا وضد أسرانا الأبطال، وتوسيعها للاستيطان وتطبيق الضم للضفة الغربية، ما يعني أنها تعبث بصواعق تفجير حقيقية.



ونوه بأننا أمام حكومة صهيونية جديدة، هي الأكثر يمينية وتطرفاً، سواء من حيث مكوناتها الحزبية أو شخصياتها الإرهابية، أو برامجها المعلنة.



ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن هذا الواقع يتطلب الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل، داعيًا قيادة السلطة في رام الله إلى أن تعلن استعدادها للعمل الوطني المشترك لمواجهة التطرف الصهيوني المتصاعد.