قتيل بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

قتل شاب بالعشرينات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة في مدينة باقة الغربية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل هو الشاب جميل أبو حسين.

وعُلم أن الضحية تعرض لإطلاق نار بينما تواجد في متجر يقع بالقرب من الفرع المركزي للبريد في المدينة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن شقيق الضحية كان قد قتل قبل نحو عامين في الموقع ذاته.

وشهد الهام تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في الداخل المحتل، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

المصدر: عرب٤٨