الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائماً جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.