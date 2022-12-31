قطر تدين خطط حكومة الاحتلال لتطوير الاستيطان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) الرامية إلى تطوير الاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبرت عن قلقها البالغ من أن تؤدي الانتهاكات (الإسرائيلية) المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام (إسرائيل) بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.