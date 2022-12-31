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نشطاء يتداولون مفارقات للحريات في غزة والضفة

من تأمين الأجهزة الأمنية بغزة انطلاقة حركة فتح
من تأمين الأجهزة الأمنية بغزة انطلاقة حركة فتح
سبورت سبورت

غزة-الرسالة نت

أثارت مساحة الحرية الواسعة التي تمتع بها أنصار حركة فتح في قطاع غزة أثناء احتفالاتهم بذكرى انطلاقة حركتهم ال58، إعجاب نشطاء مواقع التواصل، الذين غردوا حول المفارقات بين الحريات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


فبينما شاركت الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بتأمين احتفالات حركة فتح بساحة الكتيبة وساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، عصر اليوم، استذكر النشطاء مشاهد قمع الأجهزة الأمنية لمظاهر احتفالات أنصار حركة حماس في الضفة الغربية.


وفي ذات الوقت الذي كانت جماهير حاشدة تحتفل بأريحية في قطاع غزة، كانت أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرا عسكريا نظمته حركة فتح في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي بعض تغريدات النشطاء:

 

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