نشطاء يتداولون مفارقات للحريات في غزة والضفة

أثارت مساحة الحرية الواسعة التي تمتع بها أنصار حركة فتح في قطاع غزة أثناء احتفالاتهم بذكرى انطلاقة حركتهم ال58، إعجاب نشطاء مواقع التواصل، الذين غردوا حول المفارقات بين الحريات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



فبينما شاركت الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة بتأمين احتفالات حركة فتح بساحة الكتيبة وساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، عصر اليوم، استذكر النشطاء مشاهد قمع الأجهزة الأمنية لمظاهر احتفالات أنصار حركة حماس في الضفة الغربية.



وفي ذات الوقت الذي كانت جماهير حاشدة تحتفل بأريحية في قطاع غزة، كانت أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرا عسكريا نظمته حركة فتح في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي بعض تغريدات النشطاء:

من الطبيعي أن تسمح حماس بإقامة مهرجان انطلاقة فتح وأن تحارب حكومة أوسلو أي مظهر من مظاهر انطلاقة حماس في الضفة.



فحماس تهدف لقيادة الشعب الفلسطيني ومن يريد أن يقوده يجب أن يحتضن الجميع، أما فتح وسلطة أوسلو فتهدف لإرضاء الاحتلال والاثبات له أنها تحارب كل مظاهر المقاومة في الضفة. — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) December 30, 2022

عملت وحدة سهم ووحدة هندسة المتفجرات والكلاب البوليسية والشرطة الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة على تأمين مهرجان انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح💛كل الاحترام للاجهزة الامنية والله اشي مفخرة 💚 مش زي بالضفة اعتقلوا اكثر من ٥٠ حمساوي و نزلوا الرايات! pic.twitter.com/aTtmoWS9Il — Sorita AlSadi 𓂆 (@Sorita921) December 31, 2022

📹 داخلية غزة تؤمن مهرجان انطلاقة فتح pic.twitter.com/OF0lJInuCQ — وكالة صفا (@SafaPs) December 31, 2022

بينما كانت حماس مستنفرة أجهزتها لتأمين مهرجان انطلاقة حركة فتح..



كانت أجهزة فتح الامنية مستنفرة لقمع عرض مسلح لفتح نفسها..



مفارقات عجيبة pic.twitter.com/1UcKcuHY0U — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) December 31, 2022

غزة تستنفر أجهزتها الأمنية والشرطية لتأمين مهرجان إنطلاقة فتح، نعتز بهذه الصورة المشرقة لغزة، وبهذه المناسبة نقول: كُل عام ونحن نُجدد عهدنا وبيعتنا لله ثم لحركة حـoـاس الوفيّة لدماء الشهداء والجرحى وللأسرى..

غزة الأبية حاضنة المـöـاومة والجـ&ـاد وواحة الحرية والديمقراطية. pic.twitter.com/5NCEejxEku — أميرة فؤاد #غزة (@amira_nahal) December 31, 2022