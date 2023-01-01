شهيدان وتفجير منزل خلال اقتحام الاحتلال جنين

استشهد شابان، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشاب فؤاد عابد (24 عامًا)، استشهد متأثرًا بجروحه إثر إصابته بعيار ناري في الشريان الرئيسي للفخذ الأيمن، في حين أن الشاب محمد حوشية (23 عامًا)، من سكان اليامون استشهد متأثرًا بجروحه إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات في كفر دان.

وأشارت إلى أن هناك عدة إصابات بينها حالة خطيرة.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت البلدة ومداخلها، واحتلت عددًا من المنازل.

وشهدت البلدة ومحيطها اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال، كما شهدت مواجهات عنيفة مع الشبان الغاضبين.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد منفذي عملية "كمين الجلمة"، والتي قتل خلالها ضابط (إسرائيلي) قبل عدة أشهر.

واعتدت قوات الاحتلال على أفراد العائلتين، قبل تفجير منزليهما.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص، أثناء اقتحامها قرية كفر دان.

ووقعت اشتباكات مسلحة في برقين أثناء توجه جيش الاحتلال لاقتحام قرية كفر دان، فيما سُمعت عمليات إطلاق نار متتالية صوب جنود الاحتلال في مناطق عدة بجنين، أثناء توجه تعزيزات عسكرية للاحتلال صوب القرية.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عملية إطلاق نار إلى جانب 12 عملاً مقاوماً.

🎥شاهد/ إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات في قرية "كفردان" قضاء جنين. pic.twitter.com/FSLhylgLnp — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 1, 2023

#شاهد اندلاع اشتباكات في برقين أثناء توجه جيش الاحتلال لاقتحام قرية كفر دان غرب #جنين. pic.twitter.com/duP5cKnMSc — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 1, 2023