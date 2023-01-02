الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة طالت 15 مواطنا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من نابلس، وهم: مجاهد مبروكة، وعمر الشامي، وعميد ترياقي، والمحرر سامر أبو عياش.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من رام الله جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، والمحررين فادي أبو عطية ورامي غازي عيد من مخيم الأمعري، ومعاذ جبارة من بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر يحيى حرب، والشاب محمد عمر عبد الرازق من سلفيت، والشابين محمد غطاشة ونور أبو عيشة من الخليل، وأحمد فرج ومحمد عبد ربه من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان غرب جنين.