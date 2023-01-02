بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

تراجع وزير الأمن القومي فيا الكيان الصهيوني، الفاشي إيتمار بن غفير، عن عزمه اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب جلسة عقدها مساء اليوم، الإثنين، مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو؛ في حين أشار إلى أنه يعتزم تنفيذ تهديده باقتحام الأقصى بصفته وزيرا في حكومة الاحتلال "خلال الأسابيع المقبلة".

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام عبرية، ووفقا لما صرّح به وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال السابقة، عضو الكنيست، زئيف إلكين؛ وذلك في ظل التحذيرات التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن اقتحام بن غير سيؤدي إلى "تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت هيئة البث "الإسرائيلي" العام ("كان 11") أن بن غفير لا يزال مصمما على اقتحام باحات المسجد الأقصى في المستقبل القريب، واستدركت بأنه "لكن بعد محادثات مع نتنياهو قد يتم تأجيل الصعود (الاقتحام) الذي كان مقررا هذا الأسبوع إلى الأسابيع المقبلة".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت) أن بن غفير قرر تأجيل اقتحامه للأقصى في أعقاب المحادثات مع نتنياهو، ولفتت إلى أن التغيير الذي طرأ على موقف بن غفير يأتي "في ظل تهديدات حماس"، وأشارت إلى أن بن غفير قال خلال المحادثة مع نتنياهو إنه "لا يجب أن ننحني لحماس"، مشددا على عزمه اقتحام الأقصى "خلال الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق، قال عضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، إلكين، في خطاب من على منصة الكنيست، إنه "سمعت بن غفير يقول إنه سيصعد إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي) خلال هذا الأسبوع، وفجأة قرأت أنه سيصعد يومًا ما بالتأكيد إلى هناك. هذا تراجع لكل ما في الكلمة من معنى".

وأضاف أنه "فجأة وبطريقة ما اختفى تعبير ‘هذا الأسبوع‘ من إعلان بن غفير (بشأن عزمه اقتحام الأقصى). رسالة تهديد واحدة من حماس أصابت نتنياهو بالذعر، ما دفعه للاتصال ببن غفير مذعورا ليختفي بعد ذلك هذا الأخير. في مكالمة هاتفية واحدة تبخرت قضية جبل الهيكل".

المصدر: عرب 48