سخر مستوطنون (إسرائيليون) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، من تصريحات الوزير بحكومة الاحتلال الجديدة "إيتمار بن غفير " حول تراجعه عن اقتحام المسجد الأقصى.

وأرجأ "بن غفير" اقتحام المسجد الأقصى الذي كان مقررًا خلال الأسبوع الجاري، بعد تلقيه اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب إعلام عبري.

وهذه أبرز ردود المستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

- نتنياهو وبن غفير خافا من السنوار، هذا أمر محرج

- كيف تدّعي الشجاعة وتستسلم "لحماس"؟!

- إذا لم يقتحم بن غفير الأقصى في الأيام المقبلة، فهذه ضربة قاتلة لنا

- بن غفير يريد أن يكون مثل أرئيل شارون

- سمعت أن حذاء بن غفير تبلل لذا فهو ينتظره حتى يجف كي يقتحم الأسبوع المقبل.

- بن غفير يؤجل اقتحام الأقصى "يا له من ضعيف"

- وزير الأمن القومي يخشى تهديدات "حماس"، باختصار، هو قوي في الأقوال وضعيف بالأفعال -تبع برم-.!!

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت :"إن بن غفير رئيس حزب (عوتسما يهوديت) (قوة يهودية) قرر في نهاية مكالمة مع نتنياهو مساء الاثنين، تأجيل اقتحام المسجد الأقصى، بعدما أعلن الليلة الماضية أنه سيقدم على ذلك خلال الأسبوع الجاري.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارًا في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.