إدانات عربية ودولية لاقتحام بن غفير الأقصى

كشف توم نيدس السفير الأميركي لدى (إسرائيل)، صباح الثلاثاء، أن إدارة بلاده أوضحت للحكومة (الإسرائيلية) أنها تعارض أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن هذه الرسالة نقلت للحكومة (الإسرائيلية) في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير.

وقال نيدس: "ليكن واضحًا .. نحن مهتمون بالحفاظ على الوضع الراهن وأي عمل ضد ذلك غير مقبول، ونحن قلنا هذا بوضوح للحكومة الاسرائيلية".

تحدثت مصادر إعلامية عن الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، لطلب إلغاء اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، الذي كان مقررا هذا الأسبوع.

وبحسب التلفزيون (الإسرائيلي)، فإن السبب الأول هو انتظار تقييم الوضع الأمني من قبل الشرطة والشاباك.

أما السبب الثاني، فهو زيارة نتنياهو المقررة الأسبوع المقبل إلى الإمارات، وهي أول زيارة له إلى الخارج بعد تولي حكومته مهامها رسميا.

بالإضافة إلى ذلك، قال التلفزيون (الإسرائيلي)، إن نتنياهو تلقى رسائل من مصر والأمم المتحدة، مفادها أنه سيكون من الصعب للغاية التأثير على حركة "حماس" لعدم الرد على مثل هذه الخطوة من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

من جهته، رضخ بن غفير لطلب نتنياهو، ووافق على طلب تأجيل اقتحام الأقصى، لكنه أكد أنه ينوي القيام بذلك في الأسابيع المقبلة. وقال لنتنياهو: "يجب ألا نستسلم لتهديدات حماس".

وكان بن غفير، الذي يرأس أكثر الأحزاب (الإسرائيلية) الدينية الصهيونية تطرفا، قد أعلن في وقت سابق عزمه اقتحام الأقصى في أحد أيام هذا الأسبوع، وطالب الشرطة بترتيب الاستعدادات لتنظيم ذلك، بصفته وزيرا في الحكومة.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن الشرطة (الإسرائيلية) ستجري تقييما بشأن هذه العملية، فيما هددت حركة "حماس" بأن ذلك سيؤدي إلى تفجر الأوضاع.

كما ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن قيام أحد وزراء الحكومة (الإسرائيلية) باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات (الإسرائيلية) المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن (إسرائيل) تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة (إسرائيل)، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما وتأسف مصر لاقتحام مسئول (إسرائيلي) المسجد الأقصى وتؤكد رفضها لأية اجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي. نحذر من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام.

وتدعو مصر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.