حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي في مرسول بارك بالرياض اليوم، ينتظر بفارغ الصبر عشاق الدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كل العالم، حفل تقديمه مع نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء 3-1-2023، في ملعب "مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وقد وصل كريستيانو رونالدو وعائلته مساء الاثنين، إلي السعودية حيث تم استقباله في العاصمة الرياض تمهيدًا لإتمام إنتقاله رسمياً إلي نادي النصر السعودي بعد صفقة تاريخية.

وسيخضع كريستيانو رونالدو إلي فحص طبي كامل مع النصر السعودي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لحفل تقديمه بشكل رسمي في ملعب "مرسول بارك" الليلة.

كما سيوقع كريستيانو رونالدو العقد المتفق عليه لموسمين ونصف حتي يونيو 2025، مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا، وهو الأجر الأعلى في العالم.

حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في ملعب مرسول بارك

وسيقام حفل استقبال وتقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي في ملعب "مرسول بارك"، كما يقام حفل تقديم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، مع نادي النصر السعودي، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يذاع حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، على ملعب "مرسول بارك"، عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

القنوات الناقلة لحفل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك مع نادي النصر السعودي

ومن المقرر أن يلعب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي لمدة موسمين ونصف حتي يونيو 2025، وسيمتد العقد إلي 2030 كسفير للكرة السعودية في ملف إستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

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