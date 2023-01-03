بحر يهاتف رئاسة مجلس الشورى القطري ويدعو للجم الاحتلال بحق الأقصى

هاتف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر؛ نائب رئيس مجلس الشورى القطري د. حمدة السليطي، وذلك في إطار اتصالات برلمانية دولية يجريها د. بحر لدعوة البرلمانات للتحرك العملي والعاجل للجم ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام وزير الاحتلال ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وأعرب د. بحر عن تقديره العالي لموقف مجلس الشورى القطري الذي أدان العدوان الصهيوني الغاشم على المسجد الأقصى ، مشددًا على أهمية شحذ كل الطاقات والجهود للوقوف أمام مخططات الاحتلال التي تستهدف مدينة القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة.

وأشاد د. بحر بمواقف قطر في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، داعيًا إلى قيادة حراك برلماني عربي ودولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكه القوانين والأعراف والمواثيق كافة.

من جهتها؛ ثمنت نائب رئيس مجلس الشورى القطري د. حمدة السليطي اتصال د. بحر، مؤكدة على الموقف القطري الداعم للحقوق الفلسطينية، وأن قضية الأقصى حاضرة دائمًا على طاولة مجلس الشورى.