أبناء البلد: جرائم حكومة نتنياهو يجب أن تواجه بموقف شعبي موحد

قال قدري أبو واصل عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل، إنّ سلوك اليمين المتطرف وعلى رأسه ما يسمى بوزير الأمن القومي، يحتاج لثورة شعبية ورد يواجه هذه الجريمة.

وذكر أبو واصل لـ"الرسالة نت" أنّ قضية القدس معركة كبيرة جدا وتحتاج من ثورة من أبناء الشعب في كل مواقع تواجدهم، خاصة وأنها تترافق مع جرائم (إسرائيلية) كثيرة بحق أبناء شعبنا في الداخل والضفة والقدس والشتات.

وأكدّ أن حكومة نتنياهو تخوض حرب تصعيد ضد كل أبناء شعبنا في مختلف مواقعهم، قائلا:"اذا لم نتوحد فالمستقبل سيكون صعب"

وأشار إلى أن هذا الاجرام يحتاج الى رد فعل شعبي مشترك وموحد في كل المناطق الفلسطينية.

ولفت أبو واصل إلى تهديدات نتنياهو بقضم المزيد من الأراضي في الضفة والقدس، وهدم المنازل في الداخل والنقب، معتبرا أن كل هذه الجرائم تستهدف استئصال الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه، لذا على الجميع أن يكون في موقف وطني موحد بكل الساحات ردا عليها.