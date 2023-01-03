الشؤون المدنية رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمال 2023 ، في هذه الأيام ، يبحث العمال من قطاع غزة بشكل متزايد عن إمكانية الحصول على تصريح للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أسماء تصاريح العمال 2023

إذا يحاول الآلاف من الفلسطينيين سكان قطاع غزة من أجل التقديم لطلبات وذلك بهدف الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، حيث توقعت مصادر محلية مطلعة على ملف التصاريح، بأنه قد يصل دفعة جديدة من تصاريح العمل إلى إسرائيل قريبًا.

رابط فحص تصاريح العمل 2023.. اضغط هنا

آلية تصاريح العمل الجديدة

كشفت وزارة العمل بغزة عن الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل المحتل، عقب اتخاذ الاحتلال منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة.

وأكدت والعمل بغزة أن، الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيا.

وقالت وزارة العمل: "إنها استلمت تصاريح العمل التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، ما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية".

وأوضحت العمل بغزة أنها ستقوم باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

الألوان في تصاريح العمال 2023

أوضحت وزارة العمل أنها قامت بتحديد دور الترشيح لتصاريح العمل، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره.

اللون الأخضر: يدل اللون الأخضر في تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني، على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة التالية.

اللون الأصفر: يدل اللون الاصفر في تصاريح العمل على ترشيح الاسم في الدفعة الثانية وعليه أن ينتظر بعض الوقت.

اللون البرتقالي: يدل اللون البرتقالي في تصاريح العمل على أن المقدم يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح، فقد تمتد الفترة إلى ما يقارب أشهر، وعلى المقدم في وزارة العمل الانتظار لحين رفع اسمه ضمن القوائم التالية.

اللون الأحمر: يدل اللون الاحمر في تصاريح العمل على أن المقدم يحتاج وقتًا كبيرًا لإصدار تصريحه، وقد يمتد الوقت إلى ما يقارب الستة أشهر إلى سنة.

اللون الأسود: يدل اللون الاسود في تصاريح العمل على أن المقدم قد تم رفضه، وينبغي أن ينظر إلى مدة الرفض من خلال الموقع الخاص به عبر وزارة العمل، وقد يمتد الرفض ما بين الستة أشهر إلى سنة.