بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين .. دعم مصر التمويني ، تسمح البوابة الرقمية المصرية للخدمة بإضافة مواليد على البطاقة التموينية بعد أن أمر وزير التموين بالموافقة على إضافة مواليد على بطاقات أقل من 4 أشخاص ، وحدد وزير التموين عدة شروط لإضافة المواليد الجدد كما فعلت الخاصة. رابط إضافة ومباشرة مكاتب التوريد لتلقي طلبات حاملي البطاقة.

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يستطيع أصحاب بطاقة التموين اضافة المواليد الكترونيًا من خلال رابط موقع مصر الرقمية، أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي هنا، ثم سجل حساب جديد للدخول، قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، قم بوضع الاسم الأول للأم.

و اختر خدمات التموين، اختر إضافة أفراد أسرتي أو اضافة المواليد غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

ثم ضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين،بعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، اختر كلمة (إضافة)

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

وكانت وزارة التموين قد أتاحت في ديسمبر الماضي تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وتم إخطار مكاتب التموين التابعة للمديريات باستلام طلب إضافة المواليد من الفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا.

وحدد الفئات الأكثر احتياجًا في مواليد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب معاش تكافل وكرامة و لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي وكذلك أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، بشرط ألا يقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 سنوات، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط أو أقل، ويشترط أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

موقع مصر الرقمية

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