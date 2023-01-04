الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وفيما يلي أسماء بعض المعتقلين:

١. براق زعيم مشعطي- دير الحطب شرق نابلس

٢. يزن الحبش- نابلس

٣. المحرر طارق الكوني- نابلس

٤. المحرر عبد الله أبو وعر- قباطية جنوب جنين

٥. المحرر لطفي أبو الرب- قباطية

٦. مروح ياسر خزيمية- قباطية

٧. قسام زهير صمادعة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٨. مسعود زهيو صمادعة- مخيم الجلزون

٩. محمد الكنش- مخيم الجلزون

١٠. كايد نايفة- طولكرم