المؤشر العربي.. شعور بالانتماء واهتمام بالقضية الفلسطينية

أظهرت نتائج استطلاع المؤشر العربي للعام 2022 أن 80% من الرأي العام للمحيط العربي، أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.

وذكرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات (إسرائيل) تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

كما توافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية.

ويظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في (إسرائيل) المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

وفي إطار التعرف على آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، وخصوصا في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين" وحدهم؛ وأيّد 76% من المستجيبين هذه العبارة.

ويعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين.

بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.

أما على صعيد الاعتراف بـ (إسرائيل) والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 84% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبط بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية.

وتظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بـ (إسرائيل) لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية مُجْمع، بنسب متقاربة، على رفض الاعتراف بـ (إسرائيل).

وأعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.