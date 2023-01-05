إصابة خطيرة باشتباكات مع الاحتلال في نابلس

أصيب شاب بجراح وصفت بالخطيرة، فجر الخميس، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال منعت دخول الإسعاف إلى المخيم.

فيما أفاد شهود عيان بإطلاق النار من مقاومين تجاه قوات الاحتلال في عدة محاور بمحيط مخيم بلاطة، وتم رصد وسحب آلية عسكرية تعطلت بسبب الاشتباكات.

وقال الشهود إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، تزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم، وسط أنباء عن اعتقال أحد المواطنين.