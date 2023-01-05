شاهد| بعد 40 عاما في الأسر.. كريم يونس ينال حريته

أفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر الخميس، عن عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير كريم يونس بعد 40 عاما في سجونها.

وقامت قوات السجون بالإفراج عن يونس (66 عاما) وإنزاله في منطقة رعنانا بالقرب من (تل أبيب)، حيث قام بالاتصال في عائلته من أجل إحضاره من مدينة رعنانا، وذلك بعد أن ترك وحيدا هناك.

وفي أولى كلماته بعد تنسمه الحرية، قال كريم يونس: أحيي أبناء شعبنا العظيم الذي يناضل منذ 100 عام دون أن يرفع الراية البيضاء".

وذكرت هيئة الأسرى وشؤون الأسرى في بيان مقتضب أن الإفراج عن القائد كريم يونس تم فجرا، وتحديدا الساعة 5:40 دقيقة، وتم اعتماد أسلوب المفاجأة والتضليل في سياق إفشال الاستقبال العظيم الذي كان ينتظره.

وحسب المعلومات فإن، يونس وبعد إحضاره من قبل العائلة، سيتوجه إلى مقبرة بلدة عارة، لزيارة قبر والدته صبحية يونس ووالده يونس يونس.

وسيكون خلال اليوم، حفل استقبال ليونس في مسقط رأسه في بلدة عارة، وذلك وفق برنامج وضعته عائلة الأسير والأسرى المحررين.

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة، خلال فترة دراسته اللقب الأول في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال أفرجت عن يونس في وقت مبكر فجر اليوم وتركته وحيدا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل.

📹 #فيديو اللحظات الأولى للإفراج عن الأسير #كريم_يونس بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال pic.twitter.com/y2qx9xjGLw — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 5, 2023

وقال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين إن هذه الطريقة في الإفراج نفذها الاحتلال لمنع الاحتشاد وتنظيم أي احتفال بتحرره بعد كل هذه السنوات.

وأضاف أن طريقة الإفراج المباغتة هذه تم استخدامها سابقا مع الشيخ رائد صلاح للسبب ذاته.

وأكد أن استخدام الاحتلال لهذه الطريقة في الإفراج لن تمنع الفرحة من الدخول لقلب كل فلسطيني بتحرر الأسير كريم يونس بعد أربعة عقود من الاعتقال.

واستطرد أن هذه الطريقة في الإفراج تؤكد أن الاحتلال يخشى حتى فرحة شعبنا واستقباله لأبطاله.

وكانت عائلة الأسير كريم يونس جهزت لنجلها منزلًا يطل على منطقة وادي عارة وتحيط به حديقة خضراء واسعة على مقربة من منازل أشقائه الثلاثة وشقيقتيه، ليتسنى للأشقاء الستة العيش إلى جانب بعضهم بعضًا بعد حرمانهم من شقيقهم كريم لمدة 40 عامًا.

وستخلو مائدة عائلة يونس من الوالدين اللذين توفيا دون أن يستقبلا نجلهما كريم، حيث توفي والد الأسير كريم يونس في الذكرى السنوية الثلاثين لاعتقال ابنه، أما والدته فتوفيت في مايو/أيار 2022 الجاري أي قبل نحو 5 أشهر من تحرره، حيث أشار شقيقه إلى أن الخطوة الأولى التي سيقوم بها كريم عندما يصل إلى البلدة، التوجه إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على قبري والديه اللذين لم يُقدّر لهما رؤيته وهو يدخل المنزل بعد التحرر.