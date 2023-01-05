حماس: دماء العياش شكلت وقوداً لاستمرار المعركة وديمومتها

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، أن دماء الشهيد المهندس يحيى عياش شكلت وقوداً لاستمرار المعركة وديمومتها مع الاحتلال (الإسرائيلي) ومثّلت جهوده وتضحياته العظيمة إضافة نوعية فارقة في تطوير قدرات المقاومة وتعاظمها.

وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم الخميس، في الذكرى الـ 26 لاستشهاد القائد المهندس يحيى عياش: "إن الحركة ستظل وفية لدماء الشهيد المهندس ولكل الشهداء الذين عبّدوا بدمائهم الطاهرة طريق العودة والتحرير، ولن تحيد عن خيار المقاومة وثوابت شعبنا الفلسطيني."

ولفت القانوع إلى أن ذكرى استشهاد القائد يحيى عياش من كل عام هي محطة وفاء نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرته الجهادية الحافلة بالعطاء والتضحية والتي شكلت علامة فارقة في الصراع مع الاحتلال

وشدد على أن ما تحياه المقاومة اليوم من تطور لقدراتها وتعاظم لمشروعها يبرهن على فشل سياسة الاغتيالات التي انتهجها الاحتلال الصهيوني ضد قادة المقاومة، وعجزه عن وقف تطور المقاومة وتمددها.