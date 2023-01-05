الكتلة الإسلامية: إرادة الحركة الطلابية انتصرت في بيرزيت

هنأت الكتلة الإسلامية الطلاب المعتصمين في جامعة بيرزيت الذين أنهوا اعتصامهم أمس الأربعاء رفضًا للاعتقال السياسي، والذي استمر لمدة 24 يومًا بعد تعهد الأجهزة الأمنية بعدم ملاحقتهم.

وأعلن مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء، انتهاء اعتصام الطلبة داخل الحرم الجامعي الذي استمر 24 يومًا، بعد تعهد الأجهزة الأمنية بعدم ملاحقتهم.

وقالت الكتلة في بيان الخميس:" يثبت طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت مرة تلو المرة أنهم طليعة الحركة الطلابية في إقدامهم وصلابتهم وإصرارهم على انتزاع حقوقهم بأنفسهم، عبر خطواتهم النضالية الكبيرة، وأن الاعتصام المتواصل الذي خاضوه رفضا للاعتقال السياسي هو انتصار للحركة الطلابية ولكل طلاب الجامعات الذين يتعرضون لاستهداف ممنهج من قبل الأجهزة الأمنية".

وأضافت "هذا الاعتصام الذي قادته الكتلة يؤكد مجدداً أن توفير بيئة جامعية آمنة وضمان حرية العمل الطلابي والنقابي، لا يمكن أن يتحقق إلا بنضال وإرادة جموع الطلبة والتفافهم حول خيارهم الديمقراطي الحر ومجابهتهم لآلة القمع وتحديهم للممارسات الأمنية المنافية للقيم الوطنية ".

وأكدت الكتلة على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، داعية إلى توفير بيئة جامعية آمنة وضمان حرية العمل النقابي الطلابي لكل الأطر الطلابية على السواء.

ودعت إلى إطلاق قطار الانتخابات لمجالس الطلبة في كافة الجامعات وصولاً للانتخابات العامة للكل الوطني لتمكين شعبنا من اختيار ممثليه الحقيقيين بحرية وشفافية.

وشهد الشهر الماضي حملات مكثفة من اعتقالات وملاحقات واستدعاءات، طالت مئات المواطنين، أبرزهم طلبة جامعيين وأسرى محررين.