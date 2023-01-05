خريشة يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية وإفشال مخططات الاحتلال

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، لدعم المقاومة الفلسطينية، لإفشال مخططات الاحتلال.

وقال: "إن علينا اعتبار المقاومين والمقاومة حالة فلسطينية لا يمكن المساس بها، حتى يستطيعوا إفشال مخططات الاحتلال".

وأكد خريشة على أن كل حكومات الاحتلال منذ نشأته منسجمة مع الأهداف الصهيونية العرقية على الأرض الفلسطينية، موضحا أن تسلل بن غفير للمسجد الأقصى، يعكس توافقًا مع نتنياهو، وليس تصرفًا فرديًا.



وأضاف: "المطلوب أن نعيد ترتيب أولوياتنا، وأن تتم إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال فكل اتفاقيات المفاوضات أصبحت ممجوجة، ويرفضها الكل الفلسطيني".

وبين أن هناك صحوة عربية رأيناها في مونديال قطر، لكن الأنظمة ما زالت ماضية في التطبيع.

وشهد عام 2022 أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والمحتلة، بالنظر للأعوام الأربعة الأخيرة، في تأكيد واضح على إجرام الاحتلال وبشاعته وسياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" (35520) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف للأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والقطاع الصحي، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.