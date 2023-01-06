بث مباشر| انطلاق مهرجان تحرر الأسير كريم يونس

انطلق مساء، الجمعة، مهرجان تحرر الأسير كريم يونس في بلدة عارة، بمشاركة واسعة من الوفود التي حضرت لتهنئة عميد الأسرى بتحرره من السجون (الإسرائيلية).
واستقبل الأسير المحرر يونس على الأكتاف وبالأعلام الفلسطينية وعلى أنغام الأغاني الفلسطينية الوطنية، ثم وقف المشاركون في المهرجان على نشيد موطني.
وبرز بين المشاركين في المهرجان أسرى محررين وعوائل أسرى يقبعون في السجون (الإسرائيلية).
https://www.facebook.com/arab48official/videos/6016099111790366/?mibextid=NnVzG8
مباشر| عارة: انطلاق مهرجان تحرر الأسير كريم يونسPosted by عرب 48 on Friday, January 6, 2023
https://www.facebook.com/arab48official/videos/6016099111790366/