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27 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مقاومة-فلسطينية.jpg
مقاومة-فلسطينية.jpg
سبورت سبورت

الضفة- الرسالة نت

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط وحي الطور والعيساوية وأبو ديس وسلوان، ومستوطنة بسجوت في رام الله.

واستهدف المقاومون حاجز الجلة في جنين بعبوة ناسفة، فيما اندلعت مواجهات في كفر اللبد في طولكرم.

وأطلق مقاومون النار على حاجز حوارة وبوابة الطور ومعسكر حوارة ومستونة هار براخا وصرة ومستوطنة بركة وعورتا والمربعة في نابلس، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا وأوصرين.

أما في قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة كدوميم، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل

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