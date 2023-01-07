سمر حمد: الضفة تتقدم الصفوف وتقدم التضحيات ومقاومتها تربك الاحتلال

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن يوم الشهيد الفلسطيني يمر هذا العام والضفة الغربية في مقدمة الصفوف، تدافع وتقاوم المخرز بما تملك من إرادة وإصرار.

وأكدت حمد أن المقاومة الفلسطينية في الضفة باتت تربك الاحتلال، وتقضي على آماله بالبقاء في هذه الأرض.

ووجهت الناشطة حمد التحية لجميع الشهداء الفلسطينيين وذويهم، معبرة عن يقينها بأن النصر صبر ساعة.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (176) مواطناً في الضفة الغربية خلال العام 2022، بينهم (45) طفلاً وطفلة، و(7) نساء، و(4) مسنين.

ويعتبر عدد الشهداء الماضي، الأعلى في الأربعة أعوام الأخيرة، وما يعادل تقريباً ضعف الشهداء الذي ارتقوا في عام 2021.