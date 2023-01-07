"خارج الحسابات".. مقاومة الضفة تتعاظم وتقفز عن محاولات القضاء عليها

كعادتها، تفاجئ مقاومة الفلسطينية بالضفة المحتلة الجميع باستمرارها وتطورها المتواصل، قافزة عن كل التحديات والمساوات التي تهدف إلى القضاء عليها، في الوقت الذي تشكل فيه حالة أرق للكيان الصهيوني وأجهزته الأمنية ومن لف لفها.

وبحسب ما عرضته قناة الجزيرة القطرية ضمن برنامج ما خفي أعظم، الذي حمل عنوان "خارج الحسابات" لقطات حصرية لتدريبات كتيبة جنين ومجموعات عرين الأسود وتفاصيل عن كواليس تطورها وعملياتها ونشأتها، رغم استهداف الاحتلال المتواصل ومحاولات السلطة لوأدها.

الأبرز فيما عرضته الجزيرة كان لمقاطع فيديو مصورة شملت عمليات تدريب وتصنيع العبوات بطرق بدائية، وتفاصيل بعض عمليات المقاومة وتطورها في جنين ونابلس، منها استهداف رتل لآليات الاحتلال من قبل "كتيبة جنين" وتنفيذ عمليات أدت لمقتل جنود (إسرائيليين).

ولعل اللافت فيما جرى كشفه، يتمثل في انطلاق وبداية نشأة وتطور مجموعات المقاومة في الضفة تزامنا مع معركة سيف القدس التي وقعت في مايو 2021، وهو ما يعني أن المعركة حققت هدفا مهما أيضا على صعيد الهدف الاستراتيجي منها وهي وحدة الساحات.

وأمام هذا المُعطى الجديد، يمكن القول إن "الامتداد الطبيعي والمتسارع للمقاومة في مناطق مختلفة يعكس صوابية الطريق الوحيد الرامي إلى الخلاص من الاحتلال (الإسرائيلي) في ظل تصاعد انتهاكاته بحق شعبنا في كل مكان".

وكما نجحت مجموعات المقاومة في جنين ونابلس بالقفز عن محاولات اجتثاثها سواء بالاغتيال والاعتقال والملاحقة أو المساومات والمغريات التي عرضتها السلطة عليها، فإنها قادرة على تجاوز التحديات المقبلة وستواصل تعاظم قوتها متخذة من مقاومة قطاع غزة نموذجا لها.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي نواف العامر، أن ما خفي أعظم كشف عن قوة ومناعة المقاومة واختراقها للاحتلال مما يثبت أن هذا الكيان الصهيوني هش ويسهل اختراقه من قبل أفراد المقاومة.

ويوضح العامر في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الأهم فيما كشفه البرنامج يكمن في تنامي قوة الضربات والنار في الضفة مما يعكس أن الجيل الجديد بات لا يخشى إجراءات الاحتلال، لا سيما أنه ولد ما بعد الانتفاضتين ولا يعرف الخوف واستيقظ على بنادق الاحتلال، وانهيار وانحدار المستوى السياسي وفشل كبير لمشروع التسوية في الساحة وأصحاب المشروع دون تحقيق أي انجاز.

ويشدد على أن الجيل يسجل أيقونة ومعادلة جديدة في الأراضي وأهمها عدم الخوف كما جرى كشفه في مجموعات المقاومة في جنين ونابلس، فيما أصبحالانتماءلهذه الخلايا والعناصر متواصل وهو ما يقلق الاحتلال تنامي الظاهرة وامتدادها لباقي مناطق الضفة.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد، أن مقاومة غزة شكلت عامل انتاج كبير جدا أحيا الفعل الثوري والوعي لدى مقاومة الضفة، لا سيما وأن المجموعات أخدت تتشكل مع معركة سيف القدس التي أحيت الأمل في التحرير.

ويضيف العقاد في حديثه لـ الرسالة نت أن المقاومة كحالة سرعان ما انعكست على باقي المناطق والساحات وباتت جدواها راسخة في ظل حالة الاحتضان الشعبي الكبير لها والتي شكلت رافدا وحماية لمجموعات المقاومة الناشئة بالضفة.

ويبين أن هذا الأمر أفشل كل محاولات الترويض التي حاولت السلطة بتكليف من مخابرات الاحتلال اتباعها مع مجموعات المقاومة بالضفة وأصبحت كل منطقة لها تشكيلاتها العسكرية المنفصلة عن المنطقة الأخرى وهو ما ساعد في تعاظمها واستمرارها.

ويوضح أن الضفة دخلت المد الثوري وإن كانت بوتيرة متفاوتة لكن الاحتلال فشل وأعلن عن فشله وحاول رمي الكرة الملتهبة في أجهزة أمن السلطة، وهي دليل عجز لا سيما وأنه فيالأمور الأمنية يفضل أن ينهيها بنفسه.

ويشير العقاد إلى أن التعاون الوثيق بين المقاومة في غزة والعمل الأمني والعسكري مع مجموعات مقاومة الضفة ساهم في الحفاظ على هذه الحالة الثورية وبقاؤها.