شبان يحرقون نقطة مراقبة إسرائيلية في حوارة جنوب نابلس

تمكن شبان فلسطينيون، اليوم السبت، من إحراق نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأضرم الشبان النيران بنقطة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال في بلدة حوارة، بينما أظهر مقطع فيديو، تناقله نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي مشتعلة في النقطة العسكرية الإسرائيلية.

وسجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.

وأطلق مقاومون النار على حاجز حوارة وبوابة الطور ومعسكر حوارة ومستوطنة هار براخا وصرة ومستوطنة بركة وعورتا والمربعة في نابلس، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا وأوصرين.

أما في قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة كدوميم، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل.