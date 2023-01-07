15 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 15 عملا مقاوما، منها 6 عمليات إطلاق نار، وحرق زجاجتين حارقتين، وأحراق نقطة عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات مع الاحتلال في 5 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في السلوان بمدينة القدس، وفي المغير برام الله، فيما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز الجلمة وجنين وحاجز دوتان ومستوطنة جانيم.

أما في نابلس، فقد استهدف المقاومون حاجز بيت فوريك بالرصاص، فيما أحقوا زجاجات حارقة ونقطة عسكرية في حوارة.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب ومسافر يطا، في مدينة الخليل، وتصدوا لاعتداءات المستوطنين.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة الغربية اشتباكات وإطلاق نار على قوات الاحتلال في 4 أماكن مختلفة (جنين - حاجز الجلمة – حاجز دوتان– مستوطنة جانيم) في محافظة جنينـ وعلى حاجز بيت فوريك في نابلس وإحراق نقطة عسكرية في حوارة، وغلقاء زجاجات حارقة على البرج العسكري في مخيم العروب.