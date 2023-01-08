الطقس: ارتفاع درجات الحرارة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يوم غدٍ الاثنين، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.