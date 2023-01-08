استطلاع: أغلبية العرب يرفضون التطبيع مع (إسرائيل)

قال موقع "أخبار يهودية" البريطاني؛ إن دراسة شاملة للرأي العام، في 14 دولة عربية، أظهرت أن الغالبية العظمى، تدعم وجود نظام ديمقراطي، وتعارض في الوقت ذاته الاعتراف بدولة الاحتلال.

وفي تقرير نشره الموقع البريطاني قال: "حوالي 72 بالمئة؛ إنهم يؤيدون نظاما ديمقراطيا، مقابل 87 بالمئة يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلادهم. 39 بالمئة يقولون إنهم لا يتمتعون بالمساواة الكاملة".

وبشأن دولة الاحتلال، طبعت العلاقات مع عدد من الدول التي شملها الاستطلاع، مثل الإمارات والمغرب والبحرين والسودان ، فإن 84٪ من المستطلعين يعارضون اعتراف بلدانهم "بإسرائيل".

وذكر 36 بالمئة أن "القوة المحتلة الاستعمارية في فلسطين"، هي السبب الرئيسي لمعارضة الاعتراف (بإسرائيل)، بينما ذكر 9 بالمئة أن "الدولة التوسعية عازمة على السيطرة على المزيد من الأراضي العربية"