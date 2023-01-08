اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات في الضفة والقدس

داهمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة وفجر اليوم الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت شقيقين من مدينة الخليل، ومواطنًا من بلدة الرام، وسط اندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين فايز، وفراس عدنان الناظر، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما في مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات، الليلة الماضية، مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مسيرة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز منذ عامين، أصيب خلالها فتى بالرصاص الحي في قدميه.

وأغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وحاول جنود الاحتلال إنزال علم فلسطين عن أحد أعمدة بلدة دير دبوان شرق رام الله، صباح اليوم.

واقتحم مستوطنون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، برفقتهم مجلس المستوطنات، ومعهم خرائط وبحراسة عسكرية كبيرة، من جيش الاحتلال.

ويستهدف المستوطنون بلدة سبسطية، في محاول للسيطرة على مواقعها الأثرية وتهويدها ومنع أية أعمال ترميم فيها.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها وانتهاكاتها للبلدة، وإغلاق موقعها الأثري، لتأمين اقتحام المستوطنين، وأداء طقوس تلمودية فيه، بدعوى أنها أراضٍ "إسرائيلية".

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا عقب اقتحام بلدة الرام شمال المدينة، وسط اندلاع مواجهات.