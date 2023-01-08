"واعد": خطة "بن غفير" ستقود السجون لمرحلة دموية

أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن سلوك وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير سيقود السجون لمرحلة دموية، داعيةً لالتئام فلسطيني عاجل لحماية الأسرى.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما تسمى بمصلحة السجون الصهيونية قد بدأت فعليا بتنفيذ المخطط الإجرامي للمدعو إيتمار بن غفير والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال.

وأضافت أن هذا السلوك الإجرامي الخطير المتمثل بتشديد ظروف الاعتقال الأسرى أكثر مما هي عليه، وتضييق الخناق بزيادة لن يؤدي إلا إلى مواجهة شاملة لم تمر من ذي قبل وستقود هذه الأفعال لمرحلة دموية لا يمكن لأحد أن يتوقع أين سيصل مداها.

وذكرت الجمعية، أن الأسرى والأسيرات الذين يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ سنوات طوال لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الإجراءات التنكيلية، مضيفةً: "نثق كل الثقة بقدرة الحركة الوطنية الأسيرة على مواجهة ومجابهة هذا الإرهابي الصهيوني وسلوكه الطائش والأرعن".

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل بث روايته المكذوبة بأن الأسرى يعيشون في حياة ملؤها الرفاهية بينما يقتلهم في سجونه عبر أدوات متعددة أهمها الإهمال الطبي، حيث ارتقى في العام المنصرم 6 أسرى شهداء نتيجة لهذه الجريمة وحدها، إضافة إلى سياسات العزل الإنفرادي والمنع من الزيارات وقرصنة وسرقة أموال الكانتينا ومنعهم من استقبال الملابس لسنوات عدة ومحاربتهم في أدنى حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.

ودعت الجمعية لالتئام عاجل للقوى والفعاليات الوطنية والشعبية رسميا وفصائليا وشعبيا وتشكيل جبهة وطنية من أعلى المستويات لحماية الأسرى من بطش وإرهاب هذه الحكومة الصهيونية التي أخذت قرارها بالتفرد بأسرانا والنيل من كرامتهم وإنسانيتهم.

وأهابت بالإعلام الفلسطيني بتخصيص أوسع مساحة من التغطية والمتابعة للأحداث الجارية داخل السجون وتسليط الضوء عليها بشكل مضاعف، وتصدير رواية الظلم والقهر الذي يعانيه أسرانا وأسيراتنا للعالم أجمع، محذرةً من استفراد الاحتلال بهم في هذه المرحلة المفصلية والخطيرة.