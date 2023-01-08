هل بايدن ونتنياهو في طريق التصادم؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن العقوبات (الإسرائيلية) التي قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني فرضها على الفلسطينيين بعد الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي – وهي خطوة جاءت بعد نحو أسبوع من تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو – قد تؤدي إلى صدام، بين الإدارة الأمريكية والحكومة الجديدة اللتين تعملان على مسارين متعارضين.

وأضافت يديعوت: "فبينما تبنت الحكومة إجراءات عقابية، تفعل الإدارة الأمريكية العكس – بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات كمساعدة للفلسطينيين – وتسمح أيضًا لمسؤولي السلطة الفلسطينية بزيارة الولايات المتحدة".

وتابعت: "يبدو أن الحكومة الجديدة ستجعل من الصعب على مجلس الأمن القومي التابع لبايدن محاولة تغيير الاتجاه والتعامل بشكل أقل مع الشرق الأوسط وأكثر مع روسيا والصين".

وأكملت: "هذا الشهر، من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إلى إسرائيل ووفقًا لمصادر في الإدارة الأمريكية، قد يصل وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى “إسرائيل” في وقت لاحق".

وقالت: "لن تناقش الرسائل التي سيحملها سوليفان وبلينكين التوترات مع الفلسطينيين فحسب، ولكن أيضًا طلب عدم الاقتراب الشديد من روسيا وعدم الإطراء عليها، خاصة الآن، عندما تعتمد على إيران في الحرب في أوكرانيا".

وأضافت: "جاءت العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين على وجه التحديد في وقت تعمل فيه إدارة بايدن في الاتجاه المعاكس تمامًا: منذ دخول الرئيس إلى البيت الأبيض، رفعت إدارته الحظر الذي فرضه ترامب على المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ونقلت أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة السلطة من خلال وكالة الغوث الدولية".

إلى جانب ذلك، نشرت وزارة العدل الأمريكية قبل بضعة أشهر رأيًا يسمح للمسؤولين الفلسطينيين الرسميين بزيارة الولايات المتحدة وإجراء المعاملات على أراضيها.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن تخلت عن افتتاح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، والتي ظلت حتى إغلاقها واحدة من أهم نقاط الاتصال للفلسطينيين مع الولايات المتحدة، وكذلك إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وبينت أنه في الوقت الحالي، لا يُظهر الأمريكيون أي بوادر على نيتهم إعادة فتح القنصلية ولا يظهرون أي نية لفتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد تم إغلاق هاتين المؤسستين، اللتين يمكن اعتبارهما وسيلة ضغط على “إسرائيل”، خلال إدارة ترامب.

المصدر: ترجمة الهدهد